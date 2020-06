Botanici varují před muflony, ohrožují podle nich vzácné rostliny v Českém středohoří

Do chráněné krajinné oblasti je navíc zahánějí lidé. „To, co nahání zvěř do klidových lokalit, jsou takové aktivity jako paragliding, jako jsou neukáznění cyklisté,“ uvedl předseda okresního mysliveckého spolku Ústí nad Labem Bohumír Freiberg.

Podle myslivců muflonů v lokalitě ubývá. Podle přírodovědců by jich ale mohlo být ještě méně. Nepůvodní druh nemá u nás přirozeného nepřítele. Až na výjimky – třeba na Broumovsku se o úbytek muflonů předloni postarali vlci. Botanici s myslivci se ale shodují na tom, že redukce stád vlkem ani hromadný odstřel nejsou řešením.