Uhynulí čmeláci znepokojují Ústecko. V podezření je málo výživný nektar lípy z Kavkazu

Lípa plstnatá, pod kterou lidé v Ústeckém kraji nacházeli v posledních dnech desítky mrtvých čmeláků, byla do Čech dovezena z Kavkazu. Její vůně je pro čmeláky tak lákavá, že ji upřednostňují před jinými květy. Podle některých odborníků má ale lípa jen málo výživný nektar a čmeláci umírají hlady. „Tvrdí se to už řadu let, že nektar z této lípy je příliš slabý a v podstatě vysiluje ty, kteří ho sbírají,“ myslí si dendrolog Marek Hanuš.

Podle chovatelů čmeláků je důvod úhynu jiný: právě teď nastává období, kdy umírají čmeláčí dělnice, které pracují doslova do úmoru. „Takže to není o tom, že by lípa neměla nektar, neměla cukr, byla jedovatá, toxická nebo něčím postříkaná. Je to přirozený proces,“ tvrdí chovatelka Ála Ungerová.