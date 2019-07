Most letos začne vykupovat byty. V Chanově počítá se stavbou buněk podobných kontejnerům ve Vsetíně

V rozpočtu na letošek má město na výkup pět milionů korun. Protože by podle zákona o obcích muselo o každé koupi rozhodovat zastupitelstvo, rozhodlo se vedení města převést peníze na městskou akciovou společnost Mostecká bytová, v jejímž vlastnictví byty budou. „Záměrem je bojovat proti lidem zneužívajícím sociální dávky a těm, kteří využívají chudoby ostatních,“ uvedl Paparega. Převod schválili zastupitelé.

Město chce kupovat byty prázdné i s nájemníky

Vykupovat se budou byty od všech vlastníků, a to bez ohledu na to, zda jsou aktuálně prázdné nebo obsazené nájemníkem. Kupní cena bude stanovena vždy znaleckým posudkem jako maximálně přípustná.

To se nelíbilo opozičnímu hnutí ANO, podle jehož zástupců by měla být kupní částka stanovena jako cena v místě obvyklá. Opoziční Piráti a Zelení poukazovali na to, že částka na výkup je nízká. Podle nich je nutné pracovat na strategii a stanovení cílů v sociální oblasti. „Pokud uvidíme, že peníze budou efektivně využity, jsme připraveni jednat o navýšení částky,“ uvedl primátor.

Výzvu k výkupu bytů zveřejní Mostecká bytová na webových stránkách svých a městských. Na obou bude po dobu minimálně patnácti dnů.

V Chanově mají za dotace státu vzniknout buňky jako ze Vsetína

Nové bydlení připravuje město pro obyvatele Chanova. Na sídlišti nechá radnice vystavět modulové buňky podobné kontejnerům známým ze Vsetína. Na stavbu modulového bydlení bude město čerpat státní dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj.

Proti vzniku modulového městečka se staví Piráti a Zelení, kteří jsou pro opravu panelových domů, na níž by se podíleli obyvatelé sídliště. Proti vzniku bydlení ve formě buněk v Chanově se postavil také Institut pro sociální inkluzi.