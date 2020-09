Pardubický kraj je tranzitním regionem, ve volbách může rozhodovat doprava nebo kauzy krajské nemocnice

Krajské volby v Pardubickém kraji v roce 2016 ovládlo hnutí ANO těsně před sociálními demokraty. Logicky se tak předpokládala koaliční spolupráce obou stran, to se ale nestalo.

Hejtman Martin Netolický (ČSSD) získal společně s Romanem Línkem z KDU-ČSL (Koalice pro Pardubický kraj) nejvíce preferenčních hlasů. A právě oba lídři nakonec dohodli koaliční spolupráci. Tím vyšachovali vítězné hnutí ANO. Po pěti zastupitelských mandátech získali občanští demokraté a komunisti. Martin Netolický obhájil hejtmanské křeslo.

Doprava hybatelem regionu

Současnou předvolební kampaň ovlivňují dopravní témata jako trasování budoucí dálnice D35 nebo stavba přivaděčů. Ty má na starosti právě kraj a některé mají v přípravné fázi zpoždění. Zajímavý je také paradox Vysokého Mýta. To má jako jediné v republice oddělení dálniční policie, aniž by zde byla postavena dálnice.

Řeší se také investice do krajských silnic. Například lídr hnutí ANO Martin Kolovratník upozorňuje na to, že hejtmanství plánuje osekat investice do silnic nižších tříd. Současný hejtman Martin Netolický (ČSSD) ale upozorňuje, že je to důsledek toho, že do krajů putuje méně státních peněz.

Už několikáté období se živě diskutuje téma splavnění Labe. Státu se ale stále nedaří prosadit výstavba plavebního kanálu u Přelouče.

V neposlední řadě jsou tématem emisní limity pro chvaletickou elektrárnu. Ta sice získala výjimku od kraje, později ji ovšem zrušilo ministerstvo životního prostředí kvůli procesním chybám. Pro podjatost nyní případ posuzuje Olomoucký kraj.

Dalším volebním tématem politiků napříč republikou je sucho. V některých částech Pardubického kraje voda mizí. Zvažuje se zde tedy výstavba několika nádrží a přehrad.

Koně jako symbol regionu

Pardubický kraj je regionem koní. Reputaci mu vytváří Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, Velká pardubická a i samotné Pardubice, které jsou letošním evropským městem koní. To pro ně kromě reklamy znamená, že se zde odehrává vše důležité, týkající se tradice jezdectví a chovu koní.

Turistů je pomálu, kamionů víc, než může region unést

Politici se zabývají i podporou podnikání a turismu v souvislosti s koronavirem. I bez něj je zájem turistů o Pardubicko dlouhodobě velmi nízký. Region patří mezi nejméně navštěvované u nás.

Ubytovací zařízení loni v Pardubickém kraji poskytly nocleh 482 tisícům lidí. Meziročně jich přibylo 3,1 procenta. Kraj měl nejméně nocležníků v zemi. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Některé lokality se daří zatraktivnit, jedná se hlavně o Litomyšl, Dolní Moravu a Kralicko. Tamní pevnostní oblast letos v létě navštívil rekordní počet turistů v historii tvrzí a bunkrů. Ty jsou veřejnosti zpřístupněné přesně 30 let.

Kraj je především tranzitním regionem, vede přes něj železniční koridor spojující Čechy s Moravou. Palčivým problémem je ovšem kamionová doprava. Po začátku rekonstrukce dálnice D1 jejich počet výrazně narostl a některá města zažívají rekordní nárůst nákladní kamionové dopravy. Problémem je hlavně to, že současná páteřní silnice I/35 takový nápor nezvládá. Nehody jsou tu na denním pořádku.

Pardubická nemocnice obtížená kauzami

Nemocnicím hrozí, že se kvůli výdajům na boj s koronavirem propadnou do ztráty. Přitom kraj jako zřizovatel do nich v minulých letech nasypal stamiliony korun. Konkrétně pardubická nemocnice pak čelí hned několika kauzám. Malý chlapec Adam tady v roce 2017 po operaci mandlí upadl do bdělého kómatu. Rodina za to žádá 22 milionů odškodné.

Novorozené Leontýně pak zdravotníci včas nepodali antibiotika a postihlo ji krvácení do mozku. Následky si ponese celý život.

V srpnu v pardubické nemocnici odmítli pacienta pozitivního na covid-19. Ten později zemřel. Infekční oddělení mělo údajně v inkriminovaný den moc práce, pacienta odeslali zdravotníci do čáslavské nemocnice, následoval převoz na pražskou Bulovku, kde zemřel.

Řeší se i výstavba nové moderní nemocnice, podobná investice je ale za současné situace nerealizovatelná.