Na most v Komenského ulici v Olomouci se vrátila doprava. Ale ne všechna

Nový betonový most na důležité dopravní tepně byl otevřen bez jakýchkoliv oficialit po půlnoci. Nahradil původní mostní konstrukci přes řeku Moravu, která byla loni v létě zbourána. Chodci ho mohou přecházet po jedné straně. Pro dopravu mimo MHD, záchranný systém a stavbu tam je však stále vjezd zakázán.

Řidiči tak musejí most stále objíždět, stejně jako od loňského května, kdy byla kvůli stavbě automobilová doprava odkloněna do vedlejších ulic. Ve středu ráno proto na mostě hlídkovali policisté.

Po roce a půl se otevřel nový most v Komenského ulici. Ten je součástí rozsáhlých protipovodňových úprav v Olomouci. Auta tam však zatím nesmějí, přecházet po něm mohou pouze chodci a provoz je otevřen pro vozidla MHD a IZS. Plný provoz by měl být zahájen 1. března. pic.twitter.com/AmHyg5DK6C — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) December 18, 2019

Podle Povodí Moravy je most s ohledem na okolní stavební ruch zatím ve zkušebním provozu. „Jde nám především o bezpečnost obyvatel, účastníků silničního provozu a plynulost dopravy,“ sdělil ČTK minulý týden generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Most podle něj není samostatnou stavbou, ale součástí projektu protipovodňové ochrany, na níž budou práce ještě několik let pokračovat. „Pokud bychom most otevřeli i pro osobní dopravu, docházelo by v rámci prací k různým dílčím omezením, která by v důsledku vyvolala v dopravě chaos,“ řekl Gargulák.

Zkušební provoz by měl trvat do konce února příštího roku, 1. března by se tedy měl otevřít veškeré dopravě.