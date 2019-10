Liberec pořídil starší kloubové autobusy. Zastávky jsou na ně krátké

Například na zastávce Horní Kopečná se při zastavení osmnáctimetrový kloubový autobus nedokáže srovnat s obrubníkem. Podobně to vypadá i na dalších libereckých zastávkách. Řidiči proto mnohdy musí zastavovat dál od nich.

Oprava začne nejdřív v příští sezoně

Město potřebuje opravu zastávek urychlit. Nestihne to ale dřív než v příští stavební sezoně. Na některých místech práce spojí s opravou poškozeného asfaltu a odstraněním jiných nedostatků.

Podle náměstka libereckého primátora Jiřího Šolce (Starostové pro Liberecký kraj) se budou zastávky opravovat postupně. „Budeme měnit podloží tak, aby tam nebyly vyjeté koleje. Zastávky budeme prodlužovat a někde třeba zvyšovat nástupní hranu, aby se zejména starším a imobilním lépe nastupovalo,“ uvedl Šolc.

Zastávky by podle něj měly vypadat jednotně. Jejich podoba by měla vzejít z urbanisticko-architektonické studie, kterou si město nechá zpracovat.

Jako jedna z prvních by se měla dělat zastávka u radnice. Její součástí je i meteobudka, která částečně zasahuje do silnice. Kvůli ní nemohou kloubové autobusy zajet až k rohu chodníku. „Lidé, kteří mají zhoršenou pohyblivost, tak musejí z chodníku sestoupit na vozovku a teprve pak na ten vysoký schod do autobusu,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník (SLK). Dodal, že kvůli tomu dostal i několik stížností.