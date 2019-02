Za černou stavbu nabízí firma CTP až 15 milionů korun. Po Hradci Králové ale chce přístupovou cestu

„V úterý zástupci developera zastupitelům představili nové finální dopravní napojení areálu na okolní komunikace a navrhli podobu spolupráce s městem v případě poskytnutí jeho souhlasu,“ sdělil mluvčí radnice Petr Vinklář.

Napojení hal na komunikaci přes městské pozemky, k němuž potřebuje firma souhlas radnice, by mělo být dočasné a trvat nejpozději do konce roku 2025. Do té doby by si developer měl areál na silnici I/11 napojit přímo z pozemků ve svém vlastnictví.

„Za poskytnutí souhlasu s využitím městských pozemků pro dokončení stavby společnost nabízí alternativy finanční kompenzace ve výši 10 až 15 milionů korun nebo realizaci veřejně prospěšného projektu na území města v podobné hodnotě,“ uvedl primátor Alexandr Hrabálek (za ODS). Podobu projektu mají navrhnout zastupitelské kluby.

Primátor dodal, že stažení žaloby ze strany CTP byl zásadní požadavek města pro další možná jednání. Žalobu firma stáhla v pondělí.

Nová radnice bude o černé stavbě jednat v březnu

Radnice postup CTP při stavbě hal bez povolení nadále hodnotí jako vysoce nestandardní a neseriózní. „I přes změnu v jednání společnosti a nabídku spolupráce na veřejně prospěšných projektech se každý zastupitel bude rozhodovat mezi racionálním pohledem na problém a morálním principem,“ řekl primátor Hrabálek.

Uvedl, že v případě nesouhlasu s dostavbou může torzo hal stát na okraji města několik dalších let. Hradecké zastupitelstvo se v minulém volebním období kauzou zabývalo několikrát, dohodu s firmou zastupitelé vždy odmítli.

Nynější zastupitelstvo vzešlé z loňských voleb případ ještě na stole nemělo. O vydání souhlasu s využitím městských parcel a návrhu dohody mezi městem a CTP budou jednat zastupitelé 12. března. „Zdá se, že tentokrát v zastupitelstvu převládá názor, že bude lepší dostavbu haly umožnit,“ upozornil redaktor ČT Vlastimil Weiner.