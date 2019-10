V Želešicích naměřili azbest. Podle odborníků pochází z kamenolomu

„Naměřená byla hodnota 2850 vláken na metr krychlový. V obci se běžně používá kamenivo, které obsahuje azbest, při stavebních úpravách a je potřeba, aby se eliminoval únik vláken. To bohužel nikdo nesleduje,“ popsala vedoucí inspekčního orgánu a zkušební laboratoře Zoja Guschlová.

Podobných lomů je podle Asociace pro odstranění azbestu několik desítek po celé republice. Státní zdravotní ústav teď připravuje dokument, který má výskyt nebezpečné látky zmapovat.

„Je to vlastně inventura problému. Je to materiál, který shrne dostupné informace o platné legislativě zacházení s odpady,“ řekla Helena Kazmarová ze Státního zdravotního ústavu. Dokument by měl zároveň sloužit i jako podklad pro vytvoření Národního programu na odstranění azbestu.