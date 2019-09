Zadeh založil podle soudu zločineckou skupinu. Dostal vyšší trest v kauze ovlivňování svědků

Podle krajského soudu se obžalovaný podnikatel neprovinil jen křivým obviněním, nadržováním a podplácením, za které jej potrestal městský soud za začátku března do vězení, ale šlo o organizovanou zločineckou skupinu. Výši trestu tak krajský soud zvedl z 3,5 roku na osm let.

„S jednotným záměrem a cílem jednali tak, aby orgány činné v trestním řízení nezjistily pravdivý skutkový stav a došly k nesprávným závěrům. Také aby vyšetřujícím policistům přivodili trestní stíhání a zpochybnili vyšetřování,“ řekla předsedkyně senátu Halina Černá.

Shahram Abdullah Zadeh a dalších 5 obžalovaných jsou pravomocně vinni z ovlivňování svědků v kauze daňových úniků, rozhodl Krajský soud v Brně. pic.twitter.com/KT3YlFRNpD — Michal Cagala (@mcagala) September 26, 2019

Zadeh podle rozsudku skupinu založil, následně se zapojili i ostatní. „Zadeh je řídil a poskytoval finanční prostředky,“ uvedla soudkyně. Podle státního zastupitelství se na popud Zadeha snažili, aby někteří svědci v Zadehově trestní věci vedené u krajského soudu vypověděli nepravdivě v neprospěch obžaloby. Dalším cílem bylo podle zastupitelství to, aby byli křivě obviněni policisté, případně pracovníci justice.

„Krajský soud konstatoval shodně s obžalobou, že panem Zadehem byla založena organizovaná zločinecká skupina a z toho pohledu bylo rozhodnuto o vině obžalovaných. Navrhoval jsem trest 8,5 roku (Zadehovi), uloženo bylo o něco méně. Trest beru jako zákonný a odpovídající,“ řekl státní zástupce Robert Henzel.

Soud poslal do vězení i další čtyři obžalované

S nepodmíněnými tresty od soudu odešli další čtyři obžalovaní. Eva Halamková půjde do vězení na šest let a čtyři měsíce, advokát Záviš Löffelmann na 5,5 roku. Martin Veselý od městského soudu dříve odešel bez trestu, protože ho loni Krajský soud v Praze odsoudil k vězení v jiném, nesouvisejícím případě. Krajský soud mu souhrnným rozsudkem uložil trest sedm let vězení.

Se souhrnným trestem od soudu odešel i bývalý policista Jan Šebek, soud mu uložil šest let vězení. S trestem dva roky podmíněně odložené na čtyři roky vyvázl advokát Ondřej Kučera, který byl spolupracujícím obviněným. Soud mu mimo jiné uložil peněžitý trest milion korun.