Podnikatel Zadeh dostal 3,5 roku vězení za ovlivňování svědků. Verdikt v jeho hlavní kauze ještě nepadl

Městský soud v Brně poslal Shahrama Abdullaha Zadeha na 3,5 roku do věznice s ostrahou za ovlivňování svědků v kauze daňových úniků při prodeji pohonných hmot, v níž je hlavním obviněným. Soud také rozhodl o propadnutí části Zadehova majetku v hodnotě statisíců korun. Ostatní obžalovaní dostali podmíněné tresty. Všichni se mohou odvolat do osmi dnů od doručení rozsudku. Soud také zrušil Zadehovi vazbu, avšak vzhledem k tomu, že se státní zástupce na místě odvolal v neprospěch odsouzených, zůstane v ní až do rozhodnutí krajského soudu.