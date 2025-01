V USA zasedá Kongres, Sněmovna reprezentantů se pokusí zvolit předsedu

Šéf americké Sněmovny reprezentantů Mike Johnson

Ve Spojených státech amerických zasedl poprvé po listopadových volbách v novém složení Kongres. Na programu má volbu předsedy Sněmovny reprezentantů, kde bude tento post s mimořádně těsnou republikánskou většinou 220 ku 215 hlasům obhajovat dosavadní republikánský lídr Mike Johnson. Ke znovuzvolení do druhé nejvyšší ústavní funkce v USA bude potřebovat hlas téměř každého zákonodárce značně rozštěpené strany. Opět je proto možné, že si sněmovna šéfa nezvolí při prvním hlasování konaném krátce po poledni washingtonského času (18:00 SEČ).

Volba předsedy sněmovny na příští dva roky je prvním bodem jednání. Nově zvolení členové dolní komory absolvují toto hlasování ještě před vlastním složením přísahy, neboť bez zvoleného předsedy sněmovna nemůže začít fungovat. Dvaapadesátiletý Johnson získal ještě před samotnou volbou výhodu – na začátku týdne ho v příspěvku na sociální síti po jistém váhání podpořil Donald Trump. Nově zvolený prezident zároveň podle informací portálu Politico naznačil, že nechce, aby republikáni zdržovali jeho priority vleklým bojem o funkci takzvaného speakera. Přesto není jisté, zdali bude Trumpovo „požehnání“ stačit a přesvědčí krajně pravicové republikány, často frustrované Johnsonovým vedením a vznášející požadavky, kdykoli jsou jejich hlasy nezbytné, připomněla agentura AP.

Johnson se ujal funkce speakera v říjnu 2023 poté, co se republikáni na několik pokusů snažili nahradit jeho předchůdce Kevina McCarthyho. Ten byl z funkce poprvé v historii sněmovny odvolán díky hlasům několika spolustraníků. Podle listu The New York Times při odpoledním příchodu do Kapitolu Johnson prohlásil, že je otevřený procedurálním připomínkám. Podle amerických médií ještě ve čtvrtek jednal s nerozhodnutými kolegy a tato jednání pravděpodobně pokračovala i v pátek. Klíč ke zvolení K tomu, aby se kandidát stal předsedou, potřebuje většinu hlasů přítomných členů sněmovny. Tradičně je tímto stěžejním číslem 218 z celkových 435 členů. Řadě předchozích speakerů, včetně McCarthyho, však ke zvolení stačil nižší počet hlasů, neboť zákonodárci někdy prohlásí pouze „přítomen“, místo aby vyvolali jméno kandidáta, čímž sníží počet hlasů potřebných k dosažení většiny. Z pléna může zaznít jakékoli jméno – je tradicí, že předseda musí být členem sněmovny, ale není to podmínkou.

Amerikanista Jakub Lepš komentuje první zasedání nové Sněmovny reprezentantů USA (zdroj: ČT24)

Amerikanista z University of New York in Prague Jakub Lepš (TOP 09) si myslí, že volba je v první řadě o Trumpovi. „Je o tom, jakou má kontrolu nad Republikánskou stranou. Je sice téměř absolutní, ale ne úplně. Mám na mysli zhruba tucet republikánů ve sněmovně, kteří přinejmenším veřejně neřekli, zdali Johnsona podpoří. Navzdory faktu, že Trump dnes (v pátek) opět zopakoval: ‚Volte Mikea Johnsona‘,“ přemítal ve studiu ČT24 Lepš. „Demokraté mají být v plném počtu a budou jednotní. Matt Gaetz by hlasovat neměl a kongresman Thomas Massie už oznámil, že hlasovat nebude, takže pokud jeden další republikán nebude hlasovat, tak asi Mike Johnson v prvním kole neprojde,“ dodal Lepš.

Ve stejném duchu informovala už dříve agentura AP. Pokud se to Johnsonovi opravdu nepodaří, bude pravděpodobně vyhlášeno další kolo. Ke zvolení McCarthyho bylo v lednu 2023 zapotřebí patnáct kol hlasování během čtyř dnů. Nebude-li přitom nový předseda zvolen do pondělí 6. ledna, může to oddálit slavnostní zasedání Kongresu, jež má formálně potvrdit Trumpovo vítězství v listopadových prezidentských volbách, a opět upozornit na rozepře v rámci těsné republikánské většiny v zákonodárném sboru. A pokud se hlasování opravdu zvrtne, mohlo by ovlivnit i inauguraci nové hlavy státu 20. ledna, kde je účast předsedy Sněmovny reprezentantů rovněž nutná. Nejpravděpodobnější scénáře Ústavní experti i proto nastínili dva nejpravděpodobnější scénáře, které by mohly nastat v závislosti na tom, jak dlouho bude volba probíhat. Pokud se ukáže, že Johnson nebude schopen získat potřebné množství hlasů, považují za nejméně „chaotickou“ cestu zvolení dočasného nebo „úřednického“ speakera. „Mohli by jen schválit usnesení, kterým by někoho posadili do této role pro časově omezený účel dohledu nad společným zasedáním, a pak se vrátili k debatě,“ konstatoval bývalý poradce dvou předsedů sněmovny Brendan Buck. Otázkou však je, zda by tento scénář podpořil sám Johnson. Jeho spojenci totiž doposud tvrdili, že speakerem být zvolen musí, aby zajistili, že Trumpova inaugurace nebude zpožděna.