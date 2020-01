Tendr na servis souprav metra je podle představenstva podniku v pořádku, přesto ho prověří audit

Tendr kritizovala v uplynulém týdnu opozice i Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN), které vládnou s Piráty a Prahou sobě, a požadovaly odchod generálního ředitele Petra Witowského i náměstka pro dopravu Scheinherra. Oba pochybení odmítli.

Dozorčí rada se ve středu usnesla, že představenstvo v čele s Witowským jednalo v souladu se zákonem i stanovami podniku. S usnesením souhlasila až na jednoho člena celá dozorčí rada. V zápise je rovněž uvedeno, že dozorčí rada byla o zakázce informována standardně. „Bylo to (rozhodnutí představenstva) profesionální a konstruktivní, a to je vždycky ta nejefektivnější cesta,“ uvedl Scheinherr.

Na jednání byli přítomni zástupci právních kanceláří, kteří vyloučili možnost otevřeného výběrového řízení. Podnik by v něm totiž musel zveřejnit kompletní dokumentaci, kterou ale nevlastní, a hrozila by mu tak žaloba. V pondělí to řekl také Witowski.

Dozorčí rada se přesto rozhodla, že nechá vypracovat ještě jeden nezávislý posudek. „Audit nyní představenstvo zadá některé z renomovaných mezinárodních auditorských společností, která se dosud k této zakázce nevyjadřovala,“ uvedl Scheinherr.

O personálních změnách ve vedení podniku ve středu představenstvo nejednalo.