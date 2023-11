Lidem v části Ostravy vyplavila voda sklepy i zahrady. Podali trestní oznámení

Už asi tři týdny má zaplavenou zahradu Vratislav Znamský. Aby se dostal do svého domu, musí použít zadní branku z boční ulice. „Přezuju se, sednu do auta, odjíždím, vracím se zpátky, přezuju se do gumáků a jdu domů,“ popsal svůj denní rituál.

Zahrada je podle něj zničená, zaplavený má navíc i sklep, vody je tam až po strop. Odčerpávat ji podle majitele ani nemá smysl, jelikož se vrátí hned zpět.

Voda se teď tlačí i do sklepa sousedního domu. „Zpočátku se začaly dělat tmavé fleky na podlaze. Postupně se voda tlačila víc a víc a začalo se to z jímky rozlévat po celém sklepě,“ popsala Radmila Krejčí.