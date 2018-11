Přehrada Šance zvládne i desetitisíciletou vodu. Skončila rekonstrukce za skoro půl miliardy

Po rekonstrukci se také zlepšily některé parametry přehrady: byla zvětšena kapacita bezpečnostního přelivu, spadiště i skluzu. Zvýšila se rovněž koruna hráze.

Stavbaři stabilizovali sesuv, který se sune k přehradě

Technický ředitel podniku Petr Březina zdůraznil důležitost sanace sesuvu v oblasti Řečice, kde se směrem k přehradě pohybuje zhruba šest milionů metrů krychlových zeminy. Stavbaři nyní v horní části sesuvu zeminu odtěžili, čímž ho odlehčili. Zemina se použila jednak na hrázi a také na přisypání a zatížení spodní části sesuvu, což by mělo zvýšit jeho stabilitu.

„Je třeba to hlídat. Máme tam velké množství čidel, velkou instrumentaci, která hlídá, odkud se to hýbe, jak rychle se to hýbe, jak to reaguje na srážky,“ řekl Březina. Sesuv byl podle něj i jedním z hlavních důvodů rekonstrukce. „V roce 1997 při extrémních srážkách došlo ke zvýšenému pohybu sesuvu a jeho sanace nabyla na důležitosti,“ dodal Březina.

Vodní nádrž Šance se nachází v Beskydech a dodává vodu například Novojičínsku, Frýdecko-Místecku, Ostravě či části Karvinska. Práce, které začaly v září roku 2015, se zaměřily na zvýšení kapacity pro převádění povodní, na zvýšení koruny a stability hráze nebo těsnění jejího podloží. Projektantem rekonstrukce byla společnost Aquatis, zhotovitelem společnost OHL ŽS.