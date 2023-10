Stojí v širém poli, statečná a odolná. Stromem roku je hrušeň z Mrákotína

Letošní vítězná hrušeň získala 6433 hlasů z celkových 28 250 a stala se třetím ovocným stromem, který ovládl tuzemské hlasování. Kromě loňské hrušně z Příbramska získala před třemi lety titul také jabloň rostoucí v Machově na Náchodsku.

Letos lidé nominovali do soutěže 83 stromů, do finále postoupilo deset kandidátů z šesti krajů. První říjnový týden ale pořadatelé průběžné výsledky skryli a hlasovalo se jen o pěti kandidátech, kteří do té doby získali nejvíce hlasů.

Osamělá, ale statečná

Hrušeň u Mrákotína získala své přízvisko díky zlidovělé písni „Stojí hruška v širém poli“ jako solitérní strom uprostřed lánů v malé třísethlavé obci Mrákotín na Chrudimsku. Památná a chráněná hrušeň obecná není příliš velká, kolem kmenu měří asi dva metry a na výšku osm metrů, je ale podle pořadatelů nesmírně odolná a statečná.