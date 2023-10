Lípa chránící uprchlíky nebo borovice Krásná Pepina. V anketě Strom roku je pět finalistů

Hlasování v anketě o Strom roku v pondělí vstoupilo do tajné fáze, v níž hlasující nevidí, kolik stromy dosud získaly hlasů. Do takzvaného superfinále postoupilo pět stromů z původních deseti finalistů. Vítěze se veřejnost dozví v druhé polovině října, jeho cesta potom povede do mezinárodního kola.