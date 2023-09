V ústeckém Mojžíři se stupňují obavy z napadení, restaurace ani nechce na sídliště vozit pizzu

Na mojžířském sídlišti žije několik stovek lidí. Jsou mezi nimi starousedlíci, kteří si stěžují na sousedy, ale zároveň tvrdí, že se nemohou odstěhovat. „Máme tady dům a nic bychom za něj nedostali, kdybychom ho chtěli prodat. Posledních deset let už je to neúnosné,“ uvedla místní obyvatelka Růžena Jinešová.

Mezi nejčastější problémy v Mojžíři patří narušování nočního klidu, užívání drog, hluk a nepořádek. V létě přestaly na sídliště jezdit trolejbusy, kde se opakovaly problémy se slovními, ale i fyzickými útoky na cestující i řidiče. Od července je možné do Mojžíře dojet pouze s přestupem do autobusu, v němž dohlížejí na bezpečnost strážníci a nastupuje se do nich pouze předními dveřmi.