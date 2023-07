Konec trolejbusů v problémovém Mojžíři. Nově tam jezdí autobusy s asistenty či strážníky

Z vyloučené lokality Mojžíř se dá od pondělí do centra města dostat jenom autobusem, a to ještě s přestupem. Nástup je povolen jenom předními dveřmi, ve vozech jsou navíc instalované kamery. Na bezpečnost dohlíží dopravní asistenti.

Město a dopravní podnik tímto krokem reagují na dlouhodobé problémy v MHD. A že byly běžné, potvrzují i cestující. „Je to správné, protože kontrola musí být, proč bychom měli platit jízdné jenom my,“ řekla Jolana Březinová. „Já bych udělal to, že by museli chodit pěšky, ať si to užijou,“ reagoval další cestující Zdeněk Provazník.

Řidiči: Směr Mojžíř? Nejedu!

„Docházelo k výhrůžkám a k vulgárnímu napadání nejenom cestujících, ale i našich řidičů. Docházelo k plivání na naše řidiče, ale i na cestující, dokonce i k ničení vozidel,“ popsala situaci mluvčí Dopravního podniku města Ústí nad Labem Jana Dvořáková. Podle primátora Petra Nedvědického (ANO) se tímto krokem podaří vyloučit z přepravy pasažéry bez jízdenek. „Doteď nám způsobovali velké ztráty,“ uvedl.