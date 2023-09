Brněnský dopravní podnik shání nové řidiče. Slibem „cinkání na holky“ na sebe ale přivolal kritiku

video Události v regionech: Brněnský dopravní podnik znovu láká do svých řad nové zájemce

Letáků, které mají dopravnímu podniku v Brně přilákat pět až šest desítek nových řidičů, je ve vozidlech městské hromadné dopravy vyvěšeno 22 verzí s různými slogany. Dva z nich vyvolaly kritiku. Jeden slibuje, že za řidičem budou běhat holky, druhý láká na možnost legálně na ně cinkat.

„Cinkání na holky je vtípek, který má sexistický podtext. Rychlé, vtipné slogany jsou fajn, ale pokud je to asymetrické a využívá to stereotypů, tak potom to nefunguje,“ uvedla socioložka z Masarykovy univerzity Lucie Jarkovská.

Dopravní podnik se hájí tím, že jde o nadsázku. „Neměli jsme záměr, aby byla kampaň jakýmkoli způsobem sexistická. Rozhodně to nebylo zaměřené vůči nikomu. Spíš aby ta kampaň lidi chytla,“ podotkl dopravní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.