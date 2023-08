Konec přeskakování. Na brněnském Mendlově náměstí odstranili zábradlí mezi zastávkami

Už z vizualizace před samotnou rekonstrukcí náměstí za 200 milionů korun bylo patrné, že má jít o otevřený prostor. Jenže realita byla po dokončení prací jiná. Mezi jednotlivými nástupišti se objevilo zábradlí. Lidé si na sociálních sítích začali stěžovat, že jim zábradlí komplikuje přestup mezi tramvajovými a trolejbusovými linkami.

O půl roku později část zábradlí odřezali pracovníci stavební firmy. „Lidi to asi ocení, protože na to bylo hodně stížností. Doufám, že se to teď uklidní,“ komentoval obyvatel Brna Ondřej Nováček. „Jsem radši, protože chodím o hůlce, a obcházet to a čekat, to radši ne,“ uvedla Věra Řiháková.

Zatímco odstranit zábradlí trvalo pár minut, získat veškerá příslušná povolení od úřadů a institucí zabralo několik měsíců. Stanovisek a souhlasů bylo totiž potřeba celkem šest. Na každé posouzení žádosti si instituce vzaly až třicetidenní lhůtu.