Oprava průtahu Olomoucí komplikuje dopravu. Na deset dní se zastaví i tramvaje

Mimo provoz budou na opravované trase také důležité křižovatky. Křižovatka ulice Foerstrova a třídy Míru bude pro veškerý provoz uzavřená od pátku 13. října do neděle 22. října. „V tomto termínu bude probíhat tramvajová výluka v úseku mezi stanicemi Palackého a Neředín - krematorium,“ řekla mluvčí DPMO Anna Sýkorová.

Řidiči na sociálních sítích ráno hlásili kolony automobilů na frekventované křižovatce ulic Na trati a Tomkova. Automobily tam stály až po více než 300 metrů vzdálenou školu ve Svatoplukově ulici. S kolonou automobilů museli řidiči ráno počítat také na příjezdové trase z Křelova do Řepčína či na kruhovém objezdu v ulici Dobrovského.

Olomoucká policie ale také apeluje na řidiče, aby byli v případě nově vzniklých komplikací trpěliví, tolerantní, a aby počítali s časovým zdržením. To platí také pro cestující autobusy MHD.

Uzavření křižovatky ulic Foerstrova a třídy Svornosti je naplánována od pondělí 23. října do neděle 29. října a křižovatky ulic Foerstrova, Hněvotínská a Štítného od pondělí 30. října do neděle 5. listopadu. „Autobusovému provozu bude umožněn průjezd v obou směrech po pravém odbočovacím pruhu z ulice Hněvotínská do ulice Albertova,“ dodala mluvčí.

Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště Ředitelství silnic a dálnic řekl, že firma Strabag za zhruba 28 milionů korun na dvoukilometrové části hlavního silničního tahu v Olomouci odstraní vrstvu starého asfaltu a položí novou. „Výsledná rovinatost a použití jemnozrnného materiálu zaručí nižší hluk páteřní komunikace,“ vysvětlil.