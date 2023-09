Severní obchvat Opavy je hotov. Silničáři pracují ještě na jižní větvi

Stavba obchvatu Opavy je rozdělena na jižní a severní část. Severní staví stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic. Spojka S1 je v provozu už několik let. Východní část byla dokončena před lety. Západní je od úterý v provozu.

Jižní obchvat má také tři etapy. Dokončen je zatím jen úsek mezi silnicemi Těšínská a Hradecká. Úsek mezi ulicemi Hradecká a Olomoucká projekčně připravil Moravskoslezský kraj, stavět ho má stát. Etapa už má pravomocné stavební povolení. „Pokud by se vše podařilo a ve státním rozpočtu budou finance, začít by se mohlo v roce 2025,“ řekl Navrátil. Na tuto stavbu ještě navazuje obchvat Otic, který by měl platit kraj.