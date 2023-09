Hradec Králové otevřel domov pro lidi se zdravotním postižením. Nabídne 18 lůžek

V každé ze tří domácností domova bude žít šest lidí. Aktivity klientů by měly být co nejpodobnější běžným domácnostem. Zajištěny budou mít však i sociální služby a zdravotní péči.

Z pokojů v přízemí je přístup do venkovních prostor s relaxační zahradou. V suterénu objektu budou mít klienti k dispozici rehabilitaci, masáže či magnetoterapii, součástí vybavení je také prádelna, sušárna a sklad. Provozovatelem domova je krajská příspěvková organizace Domov Dědina se sídlem v Opočně.

Nesouhlas místních obyvatel

Stavba domova pro lidi s postižením mezi místními obyvateli Roudničky vyvolala odmítavé reakce. Komise místní samosprávy chtěla, aby na pozemku města, kde do krajské stavby stál objekt bývalého národního výboru a nevyužívaná hasičská zbrojnice, vznikl spolkový sál a prodejna potravin.

Sama radnice Hradce Králové v sociální oblasti chystá ve čtvrti Třebeš stavbu denního stacionáře pro zdravotně postižené. Pečovat by denně měl až o 32 klientů starších 15 let. Zařízení tohoto typu město nemá. Náklady na vybudování stacionáře radnice odhaduje na dvě stě milionů korun, postavit by jej chtěla do roku 2028.