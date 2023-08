Místostarosta Krumlova Uhlíř není inženýr, upozornil anonym. Titul nebudu používat, reagoval politik

Uhlíř už dříve odmítl, že titul používá neoprávněně. Uvedl, že při studiu na ostravské pobočce Newport University získal titul MBA, české úřady zapsaly do databáze obyvatel i do občanského průkazu titul inženýr.

Místostarosta dodal, že právě z tohoto důvodu se rozhodl titul inženýr od úterý nepoužívat, a to až do doby „vyřešení s Vysokou školou ekonomickou nebo s ministerstvem školství“. Ve veřejných zdrojích nechá opravit uváděný titul na své náklady. Zároveň hodlá dál podnikat kroky, aby používání inženýrského titulu obhájil.

V úterý řekl, že pobočku americké univerzity absolvoval v 90. letech a získal nostrifikační protokol, že může užívat titul inženýr v oboru ekonomie a managementu. Dodal, že mu inženýrský titul v životě žádnou výhodu nepřinesl.

Podle ministerstva škola titul vydávat nemohla

Ministerstvo školství uvedlo, že titul inženýr zmíněná škola vydávat nemohla. „Newport International University Ostrava nikdy nebyla českou soukromou vysokou školou. Inženýr je český akademický vysokoškolský titul, který může udílet jen česká veřejná nebo soukromá vysoká škola, nikoliv zahraniční univerzita,“ uvedla v odpovědi krumlovským opozičním zastupitelům Lucie Sedláková z resortu školství.

Uhlíře opozice kritizuje, mimo jiné i bývalý místostarosta Josef Hermann (KDU-ČSL). „Jestli někdo neoprávněně užíval titul, tak podváděl veřejnost. To je základní problém a já si myslím, že podvádět se nemá. Hlavně žádáme, aby to prokázal, a věci, které se nám dostaly do rukou, svědčí o tom, že to tak bylo (že podváděl). Je to kauza, která je v naší republice obvyklá, ale lidé, kteří vykonávají veřejné funkce, by takové věci dělat neměli,“ řekl.

Možný začátek kauzy Uhlíř spatřuje v tom, že v červnu odešel z koalice zástupce hnutí Žijeme Krumlovem, které má jednoho zastupitele. Lídr hnutí Vojtěch Němec zároveň rezignoval na pozici jednatele městské společnosti Českokrumlovský rozvojový fond. Němec uvedl, že ostatní hnutí z koalice stále porušovala koaliční smlouvu. Vedení města jeho slova odmítlo. „Když odešel (Němec) z koalice, zastupitelé dostali informace z anonymních e-mailů,“ řekl Uhlíř.