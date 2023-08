Garáže v Karviné neoprávněně obsazují lidé bez domova

Že uvnitř garáží nejsou auta, ale lidé, je podle ohniště nebo kolíčků na prádelní šňůře patrné na první pohled. „Bydlí tam muž se ženou středního věku. Dlouho je máme zmapované, čekají na doklady a poslední stěhování,“ nastínil náčelník směny karvinské městské policie Martin Pala.

Do garáží se bezdomovci a vandalové dostávají například přes střechu. Nepozorovaně se pak dokáží probourat i do sousedních kójí a vykrást je. Krádeží přibylo i v okolních garážích. „Vykradli mi garáž, zmizel mi majetek, plus byla poškozená garáž,“ popsal jeden z majitelů. Jiný si pořídil kameru.

Problém s neoprávněným obýváním garáží – a s tím spjatými krádežemi – v osadě trvá už roky. Aktuálně odpadků a ruin kójí ubylo. I díky práci strážníků a policie. „Snažíme se těm lidem v prvé řadě pomoci, aby odešli z těch garáží,“ řekl Pala.

Policie a strážníci problémy hlásí stavebnímu úřadu, který pak kontaktuje majitele garáží. Za poslední čtyři roky bylo takových případů osmatřicet, letos zatím deset.

Za to, že vlastník garáž pronajímá k bydlení, hrozí pokuta až půl milionu korun. To se ale zatím neprokázalo. Většinou majitelé říkají, že vůbec nevědí, že v jejich garáži někdo bydlí. „Jsou to třeba i majitelé, kteří už tady nebydlí, třeba tady pracovali na šachtách a přestěhovali se a tu garáž doposud neprodali s tím, že se tam pak někdo vloupal, ustřihl zámek. Zjistil, že je dlouhodobě nepoužívaná a ubytoval se tam,“ uvedl mluvčí Karviné Lukáš Hudeček.