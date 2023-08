Nadšenci v Karviné opravují budovu bývalého nádraží

Dnes je tu periferie. Po vlečce projíždějí nákladní vlaky jen málokdy, dobrovolníci ze spolku S.O.S. Karviná se na bývalé fryštátské nádraží ale snaží vrátit život. Do oprav výpravní budovy z roku 1898 se pustili před dvěma lety, od té doby už je střecha prakticky hotová.

„Daly se nové mříže, i do sklepů, desky do oken, teď se udělala nová střecha, nové okapy,“ vyjmenoval postup prací člen spolku Jan Strzelecki. Mříže a desky v oknech jsou nutné, do bývalého nádraží se někdo opakovaně snažil vniknout. „Snaží se do budovy dostat různými způsoby, i přes hromosvod. Je to dost divoké,“ dodal Strzelecki.

Práce dobrovolníků je tak těžší než jinde. Věří však, že ji dotáhnou do konce. Spolu ve volném čase na obnově pracují webmaster, elektrikář nebo třeba inženýrka ekonomie. Například Michal Jílek se do Karviné vrátil z Prahy po asi dvaceti letech. „Postupně jsem si začal všímat, jak tady plno věcí, které by mohly být hezké, chátrá. Tak jsem se dostal k tomu projektu,“ nastínil dobrovolník.

Dobrovolníci bojovali proti rozšíření těžby

Spolek donedávna bojoval hlavně za záchranu karvinského Starého Města před rozšířením těžby uhlí. Když je teď jasné, že těžit se nebude, soustředí se dobrovolníci právě i na záchranu nádraží.

Kolem nádraží kdysi vlaky jezdily ve směru od Petrovic do centra Karviné, kde dnes stojí Karviná Doly. V roce 1962 ale se zánikem trati zastávka přestala být využívána. Finančně dobrovolníky v její obnově podporuje prostřednictvím sbírky veřejnost. V budoucnu by tak mohly na místě vzniknout komunitní a spolkové prostory, kavárna nebo třeba menší muzeum.

„Nevnímáme to tak, že je to náš splněný sen, ale že všechno by mělo vycházet z potřeb lidí, kteří se na záchraně podílejí. Hledáme ideální kombinaci – aby to bylo ekonomicky udržitelné, ale zároveň aby to bylo dostupné všem, kteří se o záchranu budovy zasloužili,“ uvedla členka rady S.O.S. Karviná Zuzana Klusová.

Akce pro veřejnost se konají už v průběhu prací. Na nádraží proběhl koncert i bleší trh a po zaniklé železniční trati vede naučná stezka.