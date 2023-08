Domov seniorů v Hrádku nad Nisou bude provozovat kraj. Opozice to kritizuje

Směna by měla výrazně pomoci dalšímu rozvoji obou zahrad, zejména do rozvoje zoo je podle odhadů nutné dát v nejbližších letech kolem 450 milionů korun.

Politika speciálně pro účely Hrádku nad Nisou, tvrdí Felcman

Za 77 milionů tak kraj získá zařízení se 42 lůžky, z toho osm až deset bude určeno pro klienty s demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Celkově přijde stavba na 271 milionů korun, zbylé náklady uhradí Hrádek z dotací. Jde o stavbu v takzvaném pasivním standardu plus, což znamená, že víc energie vyrobí, než spotřebuje.

„Domnívám se, že by se měl proti tomuto postupu ohradit nejen liberecký primátor, ale i starostové ostatních měst. Pokud by města věděla, že si mohou připravovat projekty nových domovů a kraj je následně zafinancuje a převezme do správy, jistě by tak mnoho z nich už dávno udělalo. Jenže tato nová politika se zjevně vymyslela speciálně pro účely Hrádku nad Nisou,“ reagoval Felcman.

Podle starosty osmitisícového Hrádku Josefa Horinky (SLK) připravovala radnice projekt několik let. Městu se na něj podařilo získat dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu životní prostředí.