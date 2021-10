Dvě zahrady za dva domovy. Liberec a hejtmanství dohodly výměnu majetku za tři čtvrtě miliardy

Kraj počítá se zhruba půlmiliardovou investicí. Součástí darovacích smluv jsou i plochy, kam by se měly výběhy rozšiřovat. Město se chce naopak postarat o klienty domovů pro seniory. Z osmdesáti procent jsou to právě Liberečané. „Do rozpočtu si dáváme dvanáct milionů korun na domov seniorů Na Františkově a naopak nemusíme dávat osmdesát milionů korun na provoz botanické a zoologické zahrady,“ nastínil primátor.

Liberecká botanická a zoologická zahrada patří k nejnavštěvovanějším cílům ve městě. Asi sedmdesát procent návštvníků jsou přitom přespolní. Naopak domovy pro seniory slouží z velké části obyvatelům krajského města. To je hlavním důvodem, proč se město a kraj domluvili na převodu majetku. Obě strany to považují za logický krok.

Opozice ale připomíná, že společně se zoologickou zahradou přijde město Liberec také o budovu kulturního centra v Lidových sadech. Podle zastupitele Josefa Šedlbauera (ZpL) mají město a kraj také zcela odlišné zájmy. „Existuje mnohem lepší varianta, my ji navrhujeme už pět let, a to aby kraj vytvořil účelový dotační fond, kterým by posílal do zoo a botanické zahrady příspěvky,“ dodal.

Převod majetku už schválili zastupitelé Libereckého kraje. Ti městští by o něm měli hlasovat až na jednání, které se uskuteční na konci listopadu.