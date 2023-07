Hosté se do západočeských lázní vrátili, chybí však personál

Západočeské lázně jsou dva roky na seznamu světového dědictví UNESCO. Byly to náročné dva roky, do kterých se promítly dopady celosvětových omezení spojených s pandemií covidu-19 i odliv ruských návštěvníků poté, co si Rusko rozpoutáním plnohodnotné války se svým sousedem zavřelo dveře do západních zemí. V Mariánských Lázních jsou ale nyní spokojeni. Počty turistů podle radnice i správců památek rostou – i těch ze zahraničí. Problémem je spíše nedostatek personálu a také malá ziskovost kvůli nárůstu nákladů, zaznělo ve zpravodajském speciálu Sečteno.