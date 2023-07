Rekreační plavba je v Česku na vzestupu. Nákladní doprava je v krizi

Zcela jiná situace je u plavby rekreační, ta zažívá v Česku nebývalý boom, a to jak plavba na výletních lodích, které jsou nasazované na stále více sezónních pravidelných linek, i rekreační plavba malými plavidly do dvaceti metrů. Pro ně vznikají nová veřejná přístaviště. Od července nově funguje veřejné přístaviště v Roudnici nad Labem, nové je i v Nymburku nebo v Čelákovicích.

„Počítáme s tím, že bychom měli otevřít další přístaviště pro malá plavidla ve Štětí v Kolíně, dále v Lovosicích bychom chtěli otevřít bezpečnostní stání pro plavidla při vysoké vodě, v Ústí nad Labem bychom měli zmodernizovat terminál pro osobní lodní dopravu,“ řekl Lubomír Fojtů.

Přístaviště jsou placená. Platí se přístavní kartou. „Kartu lze objednat na ředitelství vodních cest, případně se vydává v infocentrech v přilehlých obcích. Je přednabitá na pět set korun a za ně je možné čerpat elektřinu a pak si ji přes webový portál dobít,“ popsal Fojtů.

Vodácká turistika

Středočeský kraj znovu letos cílí na podporu vodácké turistiky. „Střední Čechy mají obrovský potenciál, co se týče vodní turistiky i rekreační plavby, protože zde máme řeky Vltavu, Sázavu, Jizeru, Labe. Podporujeme vznik vývazišť, vznik kempů a podobně,“ řekl krajský radní Václav Švenda (Spojenci).

Majitel tábořiště ve Skryjích na Rakovnicku očekává, že naplno sezona začne kvůli chladnějšímu jaru právě až tento týden. Denně odtud každoročně vyráží na vodu desítky lidí.

Nákladní doprava

Střední Čechy jsou regionem dvou největších a nejdelších českých řek Labe a Vltavy, které jsou se splavováním a s plavbou spjaté. Tradiční nákladní doprava v Česku je ale v hluboké krizi. „Čeští říční rejdaři, pokud už dávno nezkrachovali a nerozprodali své lodě, tak se přesunuli na západoevropské vodní kanály do Francie, Německa, Nizozemska, protože Labe není splavné už na vstupu do Česka. Chybí plavební stupeň u Děčína. Existuje na to projekt – stejně jako na plavební komoru u Přelouče, která by splavnost Labe prodloužila až do Pardubic – ale nikdy k jeho realizaci nedošlo,“ vysvětlil moderátor Bohumil Klepetko ve vysílání z Nymburka. Stavby nevznikly hlavně proto, že převážila ochrana ekologických systémů na řece. Vody je také čím dál méně.