Ostrava chce na výstaviště Černá louka přitáhnout více lidí, přibude zeleně

Hotová je územní studie, za kterou stojí Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA). Mezi první kroky proměny Černé louky patří mimo jiné realizace pěší zóny na Havlíčkově nábřeží. „S tím souvisí také rekonstrukce pavilonu G, který bude sloužit Národnímu divadlu. Z hlediska studie je nejdůležitější úprava stávajícího centrálního prostoru – postupně by se měl rozšířit a kolem něj vzniknout prstenec staveb,“ popsal pro ČT24 architekt MAPPA Pavel Řihák.

Podle něj se rovněž počítá s odstraněním pavilonu C a tím, že bude celá lokalita zelenější. „Dnes je tu také velké množství povrchového parkování, to by se také mělo výrazně redukovat. Tím pádem vznikne větší prostor pro zeleň v centrálním prostoru,“ nastínil Řihák.

První etapa revitalizace by mohla být hotová v horizontu tří až pěti let, výstavba objektů by ovšem podle architekta mohla trvat deset, ale i dvacet let. „Prioritou není to území zastavět, ale kultivovat jednotlivá veřejná prostranství,“ vysvětlil. Doplnil, že zmiňovaná územní studie neobsahuje žádný odhad finanční náročnosti přebudování areálu, náklady se budou řešit až v dalších krocích.

Centrální prostor bude podle Řiháka sloužit jak pro sportovní či rekreační účely, tak na něm budou moci stát například festivalové stánky. Počítá se se zachováním komunitní zahrady, k existujícímu hřišti má přibýt druhé a uvažuje se i o návratu tržnice na Černou louku – ideálně na místo, které bude dobře dopravně dostupné.