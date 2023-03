Ostrava se inspiruje ve Švýcarsku. „Metro“ má zrychlit dopravu i za cenu více přestupů

Dopravní podnik Ostrava (DPO) se chystá kompletně změnit systém tramvajové dopravy ve městě. V novém systému budou tři páteřní linky, které budou jezdit ve špičce v intervalu tři až pět minut a o víkendech co deset minut, a na ně bude navazovat sedm vedlejších linek. Lidé sice budou muset více přestupovat, do cíle by se ale měli dostat rychleji. Systém by mohl být uvedený do provozu ještě letos.