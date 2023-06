Ukrajinským uprchlíkům se od července zkomplikuje ubytování

Kateryna Pohorelova přišla se synem a dcerou z Kyjeva už vloni v březnu. A ze soudní zapisovatelky se rekvalifikovala na cukrářku. Teď na poslední chvíli zjistila, že přijde o ubytování v místě, kde našla i práci.

„Do září by všichni našli byt, k tomu pro děti novou školu nebo školku a pak učiliště nebo gymnázium,“ zoufá si žena s tím, že za mnohem kratší dobu se to nedá stihnout. Místním hotelům kvůli změně pravidel zase hrozí, že před sezonou přijdou o ukrajinské zaměstnance.

„Stát se cukrářkou není úplně jednoduchá záležitost, strávili jsme tím měsíce a teď najednou bychom o tyhle síly přišli. To by pro nás bylo složité,“ přiznává majitelka hotelu v Kašperských Horách Sabina Kmecová.

Radnice provozuje hostel, ten je ale obsazený

Pětačtyřicet Ukrajinců má hotel Šumava v rámci zákona lex Ukrajina opustit k prvnímu červenci. Vyjma dětí do šesti let s jedním opatrovníkem a seniorů. Ostatní si prý mají ubytování platit. „Ta cena bude šest set korun za jednu osobu denně. Za měsíc osmnáct tisíc. To je pro nás moc,“ má jasno Viktoriia Konkova.

Radnice sice provozuje na náměstí v Kašperských Horách vlastní hostel, ten už je ale teď před sezonou plně obsazený. „Samozřejmě bychom tam dokázali pár lidí ubytovat a přehazovat je obden z pokoje na pokoj, ale není to prostě komfortní,“ míní starosta Jan Voldřich (nestr.).

Mluvčí ministerstva vnitra, kterému hotel Šumava patří, slíbila poskytnout štábu ČT vyjádření. Až do páteční uzávěrky pořadu ale reakce nepřišla.

Zmiňovaná novela stanovuje, že po 1. červenci bude stát platit ubytování pouze ohroženým osobám, tedy matkám s dětmi, mladým do osmnácti let, seniorům a invalidům. Ostatní se budou muset postarat sami o sebe a hradit komerční nájmy.