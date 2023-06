Přístaviště ve Strážnici na Baťově kanále se rozšířilo, nabízí už pětadvacet míst

Ředitelství vodních cest už v minulých letech upravilo například přístaviště v Petrově či ve Veselí nad Moravou, teď rozšířilo to ve Strážnici. „Vybudovali jsme moderní přístaviště pro čtrnáct malých plavidel a jednu osobní loď. Přístaviště díky své neobvyklé koncepci poskytne příjemné místo pro odpočinek a přímý přístup do přilehlého skanzenu,“ uvedl Fojtů.

Počet návštěvníků Baťova kanálu po covidové pandemii znovu roste, loni na něj přijelo 85 tisíc lidí. Obecně prospěšná společnost Baťův kanál ve spolupráci s Jihomoravským a Zlínským krajem i s ministerstvy dopravy a zemědělství spolupracuje na rozvoji řadu let. V současnosti je splavných 54 kilometrů z Otrokovic do slovenské Skalice a v nejbližších letech se má splavnost na jihu prodloužit do Hodonína a na severu do Kroměříže.

„Doufáme, že do Hodonína to bude do dvou let. A snad v roce 2027 či 2028 i do Kroměříže,“ sdělil ředitel společnosti Vojtěch Bártek. Podle něj toto rozšíření přinese jak zvýšení počtu návštěvníků, tak prodloužení délky pobytu.

Nové přístaviště je i na Labi v Čelákovicích

V sobotu uvedou do provozu přístaviště pro osobní lodní dopravu a přístaviště pro malá plavidla také v Čelákovicích u Prahy nedaleko lávky přes Labe. Ve středních Čechách je to první místo, kde ŘVC na Labi otevírá k užívání oba typy přístavišť. Náklady dosáhly 40 milionů korun, oznámil mluvčí ředitelství Jan Bukovský. Slavnostní otevření se uskuteční spolu s tradiční městskou akcí Letní slavnost u Labe.

„Plovoucí přístavní můstek je určen pro velké osobní lodě, k sousednímu více než devadesát metrů dlouhému novému molu se vejde až šestnáct malých rekreačních plavidel, u obou se budou moci majitelé a řidiči napojit na vodu a elektřinu,“ přiblížil Bukovský. V posledních týdnech se otevřela přístaviště pro větší osobní lodě také v Nymburce a v Kolíně, s dokončením druhého typu stání se tam počítá pro příští sezonu.