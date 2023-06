Řidiči na D1 u Mirošovic musejí počítat s komplikacemi. Omezení se přesune ze směru do Prahy na Brno

Řidiči musejí na dálnici D1 od pátku do úterý počítat s možnými komplikacemi kvůli přestavbě dopravního omezení mezi 16. a 21. kilometrem. Stavbaři, kteří tam opravují vozovku ve směru na Prahu, se budou přesouvat do druhého jízdního pásu na Brno. Přestavba dopravního omezení je naplánována od páteční desáté hodiny dopoledne do úterních šesti hodin ráno.