Muže, který v českobudějovické nemocnici útočil mačetou, poslal soud do vazby

„Soud o vazbě rozhodl v neděli. Důvody byly vazba útěková a předstižná,“ uvedla. Znamená to, že obviněný by se podle rozhodnutí soudu na svobodě mohl vyhýbat úkonům spojeným s trestným řízením, případně by se mohl pokusit opakovat či dokonat trestný čin. Policie zatím nesdělila motiv útočníka.

Muž byl návštěvníkem psychiatrického oddělení. Útočníka v pátek zpacifikovali členové personálu společně s příslušníky bezpečnostní agentury, nikdo z pacientů zraněn nebyl. Ředitel Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek v prohlášení sdělil, že nemocnice jako takzvaný měkký cíl pravidelně trénuje řešení podobných útoků. Nácvik na psychiatrickém oddělení se naposledy konal loni v listopadu.