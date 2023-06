Veřejnou dopravu v Lounech zkomplikuje omezení kvůli stavbě dálnice D7

Úsek bude zpoplatněný

Budoucí přes šest kilometrů dlouhý úsek dálnice D7 by měl být zpoplatněn. Starosta Milan Rychtařík (ANO) má za to, že pokud se tak stane, nákladní doprava nebude úsek využívat. Bude jezdit centem města, uvedl. Vedení samosprávy se ještě setká se zástupci ministerstva dopravy a chtějí jednat o výjimce. Z prvního jednání podle Rychtaříka vyplynulo, že město výjimku mít nebude. „Uděláme všechno proto, abychom trvalou výjimku získali. Pokud se nám to podaří, bude to velká sláva,“ řekl.

Dálniční úsek D7 u Loun chce Ředitelství silnic a dálnic otevřít na podzim, řekla mluvčí státního podniku Dana Zikešová. Zároveň stavbaři pracují na úseku u Chlumčan. „Pokládáme asfaltové vrstvy na prvním kilometru levého jízdního pásu, probíhá těžba materiálu ze zářezu, práce na středové kanalizaci a výstavba všech mostních objektů,“ uvedla mluvčí. Přibližně sedmdesát procent dálnice by mělo být v provozu od letošního prosince. První tři kilometry dálnice ve směru od Prahy na Chomutov bude doprava vedena ve všech čtyřech jízdních pruzích. Od Mostu přes Smolnický potok bude obousměrný provoz sveden do jednoho jízdního pásu.