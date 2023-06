Obce na západě Čech a na Šumavě řeší nedostatek pitné vody, budují vodojemy, posilují vrty

V obci Břasy na Rokycansku začali stavět nový vodojem, ten starý byl projektovaný pro stovku vojáků v nedalekých kasárnách, teď z něj bere vodu přes tisíc lidí. „Nám kapacita vystačí sotva na den, a pokud se rozbijí čerpadla ve vrtech, tak musíme využívat druhý vodojem, propojovat je a samozřejmě tam už jsou problémy, různé tlaky vody,“ vysvětlil starosta Břas Miroslav Kroc (nestr.).

Cena vody v obci letos vzrostla o dvacet korun. Za kubík místní platí sto dvacet devět korun. Podmínkou je pitnou vodou šetřit. U obce vznikají také nové vrty. Kapacitou by měly, vzhledem k rozvoji obce, vystačit na dalších dvacet let.

Šumavské obce musely posílit vrty v průběhu posledních tří let kvůli narůstajícímu počtu turistů. Neřízená výstavba přináší další problém, nestačí čistírny odpadních vod. „U staveb, které se teprve teď připravují, by obec měla zajistit čištění odpadních vod. V současné době to není možné, obec musela pozastavit udělování stavebních povolení,“ řekla místostarostka Kvildy Zdeňka Křenová (nestr.). Kvilda chce problém vyřešit nejen rozšířením čistírny, ale i změnou územního plánu. Kvůli stále většímu počtu apartmánů se tu totiž obsazenost o víkendu zvyšuje až patnáctinásobně.

Omezení odběru pitné vody

Obce na Vysočině začínají omezovat, případně zakazovat odběr pitné vody z místních vodovodů k napouštění bazénů a jiných nádrží. V Boršově na Jihlavsku a Lučici na Havlíčkobrodsku lidé potřebují souhlas radnice. Ve Sněžném na Žďársku zastupitelé napouštění bazénů úplně zakázali. Sněžné a místní části jsou rekreační oblastí, a tedy víkendy jsou tady ve znamení chatařů a chalupářů.

Podle starostky městyse Renaty Dvořákové se stalo velmi módní napouštět bazény a různé sudy. Během uplynulých víkendů je na měřidlech podle ní patrné, jak se rapidně zvyšuje spotřeba vody.

Místní zastupitelé ale mají alternativu pro ty, kteří si bez bazénu nedovedou léto představit. Mohou využít dovoz užitkové vody. Takovou službu si lidé mohou objednat za poplatek u místních hasičů.