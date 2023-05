Krajští zastupitelé schválili sloučení průmyslovek strojní a textilní v Liberci

Opoziční zastupitel Stanislav Říha (ANO) navrhoval sice zachování samostatné textilní průmyslové školy a její rozšíření o technické lyceum, podporu zastupitelů ale nezískal. Pro spojení škol hlasovalo po více než hodinové diskusi třicet šest zastupitelů, sedm bylo proti a jeden se zdržel.

Ředitelka textilní průmyslovky Jana Kočí na jednání kritizovala kromě jiného rychlost, s jakou k rozhodnutí obě školy sloučit na kraji došlo, stejně jako někteří opoziční zastupitelé ANO a SPD.

Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) je to ale krok nutný a nelze ho odkládat, aby bylo možné už v září 2024 dvě třídy technického lycea na škole otevřít. Rozšířit chce kraj také kapacity Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Jeronýmova.

Škola otevře technické lyceum

„Cílem je zachovat na textilní škole obory textilnictví a oděvnictví, tím dalším cílem je ale v rámci sítě středních škol v Libereckém kraji nabídnout možnost všeobecného vzdělávání v širších možnostech než doposud, abychom od příštího školního roku mohli na škole otevřít technické lyceum,“ doplnil náměstek pro školství Jiří Čeřovský (ODS), který materiál předkládal. Na textilní průmyslovce by tak měli příští rok na podzim otevřít po jedné třídě oborů oděvnictví a textilnictví a dvě třídy technického lycea.

Strojní průmyslová škola má s technickým lyceem zkušenosti, studenty už má ale jen ve třetím a čtvrtém ročníku, v posledních dvou letech třídu lycea neotvírala z kapacitních důvodů. Místo lycea otevřela kvůli velkému zájmu druhou třídu zaměřenou na informační technologie. Ředitelem spojené školy bude ředitel strojní průmyslovky Jaroslav Semerád.

Jedna třída lycea by podle něj měla být zaměřena na multimédia, webové aplikace, 3D tisk a průmyslový design, ta druhá na kybernetickou bezpečnost. Posílit chce také technické zaměření oboru textilnictví s větším důrazem na strojírenství.

O obory na textilce nebyl takový zájem

Střední průmyslová škola textilní v Liberci oslavila loni sto sedmdesát let založení a je jedinou školou v České republice vyučující maturitní obor textilnictví. V oboru si mohou studenti ve třetím ročníku volit zaměření na technické textilie nebo textilní design. Druhým maturitním oborem, který škola nabízí, je oděvnictví se zaměřením na oděvní tvorbu a styling. Otevření tříd lyceí by podle hejtmana mělo pomoci lépe využít areál školy, kde aktuálně studuje 186 mladých lidí, z toho 85 je v prvním ročníku.

Zatímco na obory strojní průmyslovky se hlásí až dvojnásobek zájemců, než mohou přijmout, a aktuálně má osm set studentů, textilní průmyslová škola bere téměř každého, kdo se přihlásí. V letošním roce plánovala škola otevřít po dvou třídách v každém z oborů, to je sto dvacet studentů. Na oděvnictví se hlásilo 54 dětí, přijali 48, ke zkouškám na textilnictví přišlo 34 uchazečů, jednoho nepřijali. Škola vypsala druhé kolo, přijme 41 studentů do oboru textilnictví a 25 míst má v oboru oděvnictví. Vyplývá to z údajů na portálu Libereckého kraje EDULK. Loni vypsala škola dokonce pět kol, aby třídy naplnila.