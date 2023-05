Obce z blízkosti D8 chtějí odklad změn hlukových limitů. Pohrozily blokádou přípravy rychlé železnice

Nové nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací má být účinné od začátku července. Mimo jiné zmírňuje hygienické limity pro komunikace postavené před rokem 2001, i když vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) nařízení hájil s tím, že jde o lokality, „kde už ta dopravní stavba i to ubytování je, třeba po desítky let, a technické možnosti se vyčerpaly“.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zase změnu označil za kompromis mezi společenskými riziky a ekonomickými zájmy. „Hledáme cestu, která je kompromisem mezi tím, co doporučuje WHO – to je maximalistické řešení, které pro tranzitní zemi, jako je Česko, představuje problém – a mezi ochranou občanů,“ řekl.