Dětským ozdravovnám v Krkonoších hrozí konec

Ozdravné pobyty ale mají skončit. Krajský úřad odmítl ozdravovny přeregistrovat, protože je nový zákon nezná. Bere je jako následnou péči. Jenže to by znamenalo mít více lékařů a personálu, změnit smlouvy s pojišťovnami a zdražit pobyt z 1200 na dva a půl tisíce za den. „V tuto chvíli nevíme, zda budeme moci vypsat turnusy de facto jak podzimní, tak hlavně ty zimní, kde máme vesměs stoprocentní obsazenost,“ podotkl Roman Bursa z ozdravovny Královéhradeckého kraje v Peci pod Sněžkou.

Do krkonošských ozdravoven přijedou každoročně na dva tisíce dětí. Pobyt tam trvá tři týdny. „Trošku absurdní situace – pojišťovny platí ozdravovny, nemají s tím sebemenší problém, a dokonce my jako zřizovatelé na to doplácíme milionové částky. A my to, co je levné, tak zrušíme,“ kritizoval hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS).

Kraj věří, že ozdravovny uspějí s odvoláním. Přesto je nechal ocenit znalcem. A to pro případ, že letos provoz ukončí a domy v nejdražších lokalitách Krkonoš budou na prodej.