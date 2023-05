Na Svitavsku mezi Janovem a Opatovcem začala stavba dalšího úseku D35

Do konce roku 2029

V Pardubickém kraji je v provozu více než třicet kilometrů dálnice D35. Naposledy se loni 22. prosince otevřel úsek z Časů do Ostrova na Chrudimsku, který měří 14,7 kilometru. Připravují se další části od Ostrova kolem Vysokého Mýta, Litomyšle a Moravské Třebové až do Mohelnice na Olomoucku. Části Opatovec – Staré Město a Staré Město – Mohelnice by se měly stavět formou PPP projektů, tedy se zapojením soukromého investora.

Cílem je dokončit dálnici D35 v Pardubickém kraji do konce roku 2029, aby se po celém úseku už jezdilo. Komplikace mohou podle Mátla nastat v zapojení soukromého sektoru, věří, že i tato investiční varianta se podaří.

D35 má vést v úseku Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou. Po dokončení bude s délkou 210 kilometrů nejdelší dálnicí v Česku. „D35 už není popelkou mezi dálnicemi. Během následujících tří sezon máme v plánu zahájit všechny zbývající úseky dálnice, která bude sloužit po svém dokončení jako alternativní kapacitní spojení západu a východu České republiky, což významně odlehčí zejména přetížené dálnic D1,“ míní ministr dopravy Martin Kupka (ODS).