Kulturní dům Slavie v Českých Budějovicích projde opravou za půl miliardy korun

„Stavbu předáme vítěznému konsorciu v červnu. A počítáme, že do září 2025 pak bude kolaudace,“ uvedl Maroš. Dodal, že město získalo na rekonstrukci dotaci od Národního plánu obnovy ve výši 177 milionů korun. Podmínkou pro úspěšné čerpání je to, že kolaudace musí proběhnout do září 2025.

Plánovanou rekonstrukci kulturního domu provázejí ve městě v poslední době protesty některých skupin, které chtějí zachovat současnou podobu objektu, který je kulturní památkou. Podle nich přestavba částečně změní dispozici.