Rekonstruovaná Ploština na Zlínsku připomíná nacistický zločin

Na místě amfiteátru vzniklo návštěvnické centrum zapuštěné do terénu. Je v něm expozice představující Ploštinu jako typickou pasekářskou osadu zasazenou do krajiny Vizovických vrchů. Pasekáři se říkalo drobným zemědělcům v horských oblastech. Pasekářské osady roztroušené po Vizovických vrších se na přelomu let 1944 a 1945 staly útočištěm členů partyzánského hnutí.

„Za bývalého režimu to bylo o něčem úplně jiném, nebyla to žádná úcta, pokora, pieta. Doba se změnila a jsem rád za to, že bylo vybudováno pietní místo, které jde podle mého názoru důstojné Ploštině. Jak jeden z řečníků dnes řekl, když se začínalo stavět, tak pršelo, dnes, když se místo otevírá, tak svítí sluníčko. A i mě hřeje na srdci a doufám, že i někdo z té naší rodiny to ucítí jako já,“ řekl Zicha.

„Chtěli jsme zde návštěvníkovi dát zažít kontext celé Ploštiny včetně života, jak se na valašských pasekách žilo a hospodařilo, také o vlastní tragédii 19. dubna 1945 a aby návštěvnické centrum nabízelo i symbolický pietní prvek. To jsou sloupy věnované každé z 28 obětí. Expozice končí momentem pohřbu zavražděných a tím, že Ploština nebyla jediná. Chtěli jsme ji zasadit do souvislostí, nejen regionálních, ale i celoevropských,“ uvedl Machálek.

Přístup k památce zemřelých ovlivňovala i politika

Důležitou linkou expozice je podle Machálka to, jak se měnily přístupy k památce zavražděných. „Od spontánní piety ze strany pozůstalých i místních, březové kříže, zavěšování fotografií na torza domů až po velké organizované slavnosti, jako byly národní tryzny. Pak nás to přivádí do 50. let, kdy pohled na období druhé světové války byl deformován komunistickým režimem. Do toho přichází v 60. letech velmi občerstvující pohled Ladislava Mňačky a jeho románu Smrt si říká Engelchen. V 70. letech se vrací politicky zabarvené akce. Končíme současností,“ popsal.

V neděli se na Ploštině uskuteční pietní akt, kterého se bude moci zúčastnit i veřejnost. Pro návštěvníky bude areál plně otevřen příští víkend. Od května do září bude přístupný denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00, v říjnu o víkendech. Podle starostů okolních obcí, muzea i kraje je důležité, aby Ploština ožila a našli do ní cestu i mladí lidé a školáci.