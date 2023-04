Případ chlapce, který po operaci mandlí zůstal v bdělém kómatu, bude řešit Nejvyšší soud

Lékařka ani sestra nedodržely předpisy

K neštěstí došlo v květnu roku 2017. Tehdy podstoupil osmiletý chlapec operaci mandlí v pardubické nemocnici. Čtyři dny po ní ale začal na dětském lůžkovém oddělení z rány masivně krvácet. Podle soudu v ten moment odsouzená lékařka ani zdravotní sestra nepostupovaly podle interních předpisů a celou situaci nezvládly.

Chlapce s matkou poslaly, aby došli na ORL ambulanci, která ale byla v noci zavřená. Podle soudu měla doktorka neprodleně volat sloužícího primáře dětského oddělení a specialistu ORL. Před ambulancí pak zůstal chlapec s matkou bez lékařského dozoru asi čtyřicet vteřin. V případě tak závažného životního ohrožení to ale podle soudu neměla být ani sekunda. Doktorka i zdravotní sestra se snažily sehnat pomoc. Právě kvůli krvácení do úst pravděpodobně chlapec vdechl krev a začal se dusit. To způsobilo těžké poškození mozku, kvůli kterému je v „bdělém kómatu“.