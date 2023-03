Prodej kratomu by mohl omezit zákon, cílem je ochránit děti

Kratom má v malém množství povzbuzující účinky, ve větších dávkách utlumuje, nadměrné užívání může vést k závislosti. Kvůli regulaci prodeje teď vzniká speciální zákon.

„Měla by být povolení s nakládáním – kdo to dováží, kdo prodává. V tu chvíli do toho budou moct vstupovat instituce jako třeba potravinářská inspekce,“ sdělil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS).

Podle uživatelů kratom svými účinky připomíná silnou kávu, léky na bolest nebo alkohol. Problém je ale v tom, že si ho můžou koupit i děti. Prodej kratomu často omezují sami prodavači, automaty ale už ne. „Dostane se to kolikrát k lidem, ke kterým by se to dostat nemělo,“ potvrzuje prodavač Jan Boladrt.

Jindřichohradecký automat musí pryč, další zmizel i z Prahy

Automaty s kratomem jsou dostupné hned na několika místech v Česku. Například v Jindřichově Hradci teď usilují o jeho odstranění. Stojí totiž neoprávněně na pozemku města.

„Pronajali jsme si místo, na které jsme automat umístili, ale došlo ke zjištění, že ten pozemek není soukromníka, ale města. Což jsme absolutně nevěděli,“ uvedl Tomáš Riedl ze společnosti provozující automat.