Zlínská zoo má nové chovné zařízení pro slony africké, patří mezi největší na světě

Zařízení je pro návštěvníky přístupné jen při komentovaných prohlídkách

Nové chovné zařízení je součástí první etapy projektu Karibuni, stálo asi 120 milionů korun. Celá první etapa, kdy vznikly i dva výběhy, stála 161 milionů korun. Zahrada dokončuje projektovou dokumentaci druhé etapy Karibuni, díky které by se areál zpřístupnil návštěvníkům. Do nového chovného zařízení totiž zatím lidé nesmí, mohou si ho prohlédnout jen při komentovaných prohlídkách.

Měly by tam vzniknout také výběhy a ubikace pro žirafy, nosorožce, buvoly, antilopy, hrochy i lvy a další výběh pro slony. Novinkou budou dva kempy s možností ubytování v bungalovech pro dvě stovky lidí, počítá se i s restaurací a bazény.

Zahrada bude jednat o financování druhé etapy, stavbu by bylo možné zahájit příští rok. Díky celému Karibuni by se rozloha zahrady zvětšila zhruba o polovinu. Nyní má asi 55 hektarů, první etapa Karibuni 4,5 hektaru a s druhou etapou by to bylo asi 21 hektarů.