Zlínská zoo slaví, prvnímu českému mláděti slona afrického je půl roku

Zatímco chovatelé malému slonovi v jeho slavnostní den chystali dort, on se ještě divil sněhovému poprašku. „Byl to pro nás takový zázrak, když se narodil. Zikari znamená anděl. Ale je to spíš takový čertík,“ dojímá se chovatelka slonů v Zoo Zlín Anna Žákovská.

„Musím říct, že to prožíváme od prvního okamžiku a prostě je to miláček. My jsme se na něho všichni hrozně těšili,“ pochvaluje si návštěvnice Marcela Chrastinová. „Ziky tady s námi ještě hodně dlouho zůstane. Minimálně do sedmi osmi let. Uvidíme, jak to bude vůbec dál do budoucnosti. Budeme to samozřejmě řešit s koordinátorem chovu,“ přibližuje mluvčí Zoo Zlín Romana Mikešová.

Zlínská zoo počítá s dalším rozšiřováním chovu ohrožených afrických slonů. Do konce příštího roku postaví nový sloninec. Má patřit k největším na světě.