Soud zamítl žalobu Rencaru na pražský dopravní podnik

„Soud má za to, že naléhavý právní zájem na požadované určení zde není,“ konstatovala soudkyně Andrea Höllgeová. U každé plochy či reklamy se podle ní bude muset v dalších soudních sporech vyřešit, zda je smlouva platná s ohledem na konkrétní místo a čas.

Kontrakt z roku 1997 se týká práva pro Rencar provozovat reklamu v pražské MHD, celkem jde o zhruba 130 tisíc reklamních ploch. Původně měla smlouva platit do roku 2031, od roku 2016 se však obě firmy o její platnost soudí. V září 2019 obvodní soud nepravomocně rozhodl, že smlouva byla od počátku neplatná kvůli neurčitosti předmětu nájmu.

Po odvolání Rencaru věc znovu řešil prvoinstanční soud, který firmu v souladu s výrokem Městského soudu v Praze vyzval k doplnění žaloby. Firma však v doplnění podle usnesení soudu jasně neidentifikovala závazkový vztah, který by měl mezi Rencarem a DPP panovat. Soud z toho důvodu žalobu odmítl, městský soud rozhodnutí potvrdil. Rozsudky ale loni v srpnu zrušil Nejvyšší soud, obvodní soud se tak musel sporem znovu zabývat.

Změněný návrh

Právní zástupce Rencaru nyní změnil žalobní návrh, soud proto ve středečním verdiktu rozhodoval o určení toho, zda mezi stranami existuje platný závazkový vztah, který odpovídá ustanovením ve smlouvě a dodatcích.

Zástupci firmy ve středu u soudu upozorňovali na to, že dopravní podnik se až do roku 2016 choval tak, jako by platný právní poměr mezi společnostmi existoval. Pokud podle smlouvy strany postupovaly, nevidí právníci jediný důvod, proč by ji měl soud prohlásit za neplatnou. Zástupce DPP ale naopak řekl, že je podle něj smlouva neplatná, a to z důvodu neurčitosti a nepřičitatelnosti.