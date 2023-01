Dva členové ANO, kteří podpořili jiného prezidentského kandidáta, opustili zastupitelské kluby

V hnutí ANO začíná reflexe a dohra případů, kdy několik místních politiků tohoto hnutí v prezidentské volbě nestálo za předsedou Andrejem Babišem a hlasovalo pro jeho soupeře. Danuši Nerudovou podpořila v prvním kole bývalá náměstkyně primátora Hradce Králové, zastupitelka města a kraje Monika Štayrová. Na plotě u jejího domu visel plakát s prezidentskou kandidátkou. Voliči ANO si toho všimli a stěžovali si vedení hnutí ve městě.

„Setkalo se to s nebývalým odporem mých kolegů z klubu. Nejvíc mi vadily útoky proti mně a celá ta atmosféra v klubu. To byla poslední kapka, pohár přetekl,“ řekla Štayrová. S hnutím ANO se rozešla na radnici i na hejtmanství. „Nám to je líto, mě to mrzí a věřím, že ví, proč to dělá,“ řekl zastupitel Královéhradeckého kraje a předseda klubu ANO a krajské organizace Petr Koleta.

Odchod z klubu hnutí ANO oznámila Monika Štayrová kolegům před pondělním jednáním zastupitelů. Kdyby neodešla, chtěli někteří podle informací ČT navrhnout její vyloučení. S výzvou, aby složila mandát, neuspěli. Ani u dalšího zastupitele města za ANO Jindřicha Outlého - s hnutím se také rozešel.

„Oni už nereprezentují hnutí ANO. Nejlépe by bylo, kdyby předali ty místa dalším na kandidátce v pořadí,“ poznamenal zastupitel Hradce Králové Denis Doksanský (nestr. za ANO). „Vůbec k tomu nemají právo, něco takového říkat a mně navrhovat,“ řekla Štayrová.